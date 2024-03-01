İzmir ve çevresinde AKP adayları tanıtımlarında parti ismi ve logosu kullanmıyor. Neden?

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim propagandasında partisinin logosu olan ampulü kullanmıyor. Bu durum, İzmir ve çevresinde AKP adaylarının tanıtımlarında parti ismi ve logosunun neden kullanılmadığına dair merak uyandırıyor.

Hamza Dağ’ın partisinin ismine ve logosuna yer verilmeyen ilanları, İzmir merkezi ile tüm ilçelerinde duvarlara asıldı. Aynı şekilde Seferihisar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da afişlerinde AKP’nin isim ve logosuna yer vermedi.

Hamza Dağ, farklı bir seçim stratejisi izleyerek İzmir seçmeninin hoşuna gidecek açıklamalar yapıyor. Örneğin, Alsancak’ta içkili mekanları gezen ve oy isteyen Dağ, dekolte kıyafetli kızlarla fotoğraf çektirdi. “Kimsenin hayat tarzına müdahil olmayız” diyerek bu yaklaşımını vurguladı.

PUDRA ŞEKERİ YORUMU

Ancak genç kızların arasındaki fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca “Sizi pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz” yorumları geldi. Ayrıca, Dağ’ın danışmanı Kürşat Ayvatoğlu, kokain kullanırken görüntüleri ortaya çıkan Dağ için “Kokain değil pudra şekeriydi” savunması yapmıştı.

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin ise AKP adayı Dağ’ın genç kızlar arasında çektirip oy istediği fotoğrafı paylaşarak, “Sizi bu fotoğrafla değil, porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle hatırlıyoruz. İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir’i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez. İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile işi olmaz. Partiniz hangi şehri yönettiyse ihanet etti” ifadelerini kullandı.

"BU ARKADAŞ HANGİ PARTİNİN ADAYI"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’ya yönelik ilginç bir çıkışta bulundu. Aslanoğlu, “İzmir’in duvarlarına, billboardlarına resmi asılan bu arkadaş, hangi partinin adayıdır? Zira bu sizin adayınız değilse sorun yok, ama aday sizinse partinizin logosunu kullanmaktan neden korkuyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Bu durum, İzmir ve çevresinde AKP adaylarının tanıtımlarında parti ismi ve logosunun neden kullanılmadığına dair merak uyandırıyor.