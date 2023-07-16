İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

İzmir ve Manisa’da çıkan 9 orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAYNAK: İHA
İzmir ve Manisa’da 9 orman yangını söndürüldü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bugün, İzmir ve Manisa’da çıkan 9 orman yangınına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti. Bugün saat 10.40'ta Kemalpaşa ilçesi Çambel mevkiinde çıkan orman yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, saat 10.52'de ilk müdahale gerçekleştirildi. 2 uçak, 5 helikopter, 6 dozer, 26 arazöz ve 8 su ikmal aracı ile yapılan müdahaleler sonucunda yangın saat 12.44'te kontrol altına alındı. Yine Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde saat 11.55'te çıkan orman yangınına; 1 helikopter, 10 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale edildi. Yangın, saat 12.56'da ekiplerce kontrol altına alındı.

Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde saat 14.10'da ormanlık alanda çıkan yangına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; 2 helikopter, 8 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edildi. Yangın saat 15.41'de kontrol altına alındı. Gaziemir Görece bölgesindeki saat 16.43'te çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 16.52'de yapılırken; 4 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 6 yer ekibi ile yangın saat 17.06'da söndürüldü.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde saat 11.25'te çıkan orman yangını 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle yapılan müdahaleler sonucunda saat 11.50 itibariyle kontrol altına alındı.

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