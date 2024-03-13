İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti

Kaynak: İHA
İzmir'de 17 yaşındaki genç cinayete kurban gitti
İzmir Buca’da silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada Yusuf Demir’in yanına bir araç yanaştı.

17 yaşındaki Demir'e, araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Kafasına mermi isabet eden genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden kaçan otomobil ise kayıplara karıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak üzere soruşturma başlattı.

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