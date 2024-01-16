İzmir'de 2 kişiyi tabancayla yaralayan çocuk yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de 2 kişiyi tabancayla yaralayan çocuk yakalandı
İzmir'de kavga esnasında tabancayla ateş ederek 2 kişi yaralayan çocuk, yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığına ilişkin ihbar aldı.

İhbar sonrası olay yerine ulaşan ekipler, kavgada tabancayla yaralanan iki kişinin ifadeleri sonrası, şüphelinin H.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti.

Şüpheli çocuğu yakalamak için soruşturma başlatan polis, kısa sürede H.K.'nın 2130 sokakta olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K.'yı iki kişiyi yaraladığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Şüpheli H.K. 18 yaşından küçük olması nedeniyle işlemleri Bayraklı Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Son Haberler
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var? Magazin
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?
Otomobil park halindeki araçlara çarptı Gündem
Otomobil park halindeki araçlara çarptı
Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı Gündem
Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor Spor
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot