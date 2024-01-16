İzmir'de 2 kişiyi tabancayla yaralayan çocuk yakalandı

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktığına ilişkin ihbar aldı.

İhbar sonrası olay yerine ulaşan ekipler, kavgada tabancayla yaralanan iki kişinin ifadeleri sonrası, şüphelinin H.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti.

Şüpheli çocuğu yakalamak için soruşturma başlatan polis, kısa sürede H.K.'nın 2130 sokakta olduğunu belirledi.

Ekipler, H.K.'yı iki kişiyi yaraladığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına aldı.

Şüpheli H.K. 18 yaşından küçük olması nedeniyle işlemleri Bayraklı Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.