İzmir'de 36 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidinden pişkin sözler

İzmir’de 13 Ekim 2020 yılında meydana gelen depremde Rıza Bey Apartmanının yıkılmasıyla beraber binada yaşayan 36 kişi hayatını kaybetmişti. Binayı yapan müteahhitlerin yargılandığı davanın 13'üncü duruşması bugün İzmir'de görüldü.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

BİR ÜST MAHKEME TARAFINDAN REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, önceki celsedeki 'reddi heyet talebi'nin bir üst mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

“DİĞER SANIKLARIN DA TUTUKLANMALARINI TALEP EDİYORUM”

Duruşmada söz verilen depremde yaşamını yitiren diş hekimi Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, '2 evladımı vatanıma hizmet etsinler diye hekim yaptım. Bedelini kızımın acısını çekerek ödememeliyim. Sorumluların suçlarının sabit olmasına rağmen sadece 2 kişinin tutuklu olmasına 1050 gündür dayanamıyoruz. Diğer sanıkların da tutuklanmalarını talep ediyorum. Bu şekilde yargılanırlarsa acımız kaybolmaz ama hafifler' dedi.

Depremde çocuklarını ve yeğenlerini kaybeden Emine Yücel ise, '45 gün sonra 3 yıl olacak. 3 yıldır nefes almıyoruz. Sanıklar birçoğu dışarıda geziyorlar. Ben nefes alamazken belediye çalışanları duruşmaya katılmıyorlar. Duruşmaya katılmayan sanıkların tutuklanmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI UCUZA EV SAHİBİ YAPTIK”

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık yapı müteahhidi H.H.Ö, 1976'dan beri çok sayıda bina yaptığını, sadece bir binasının yıkıldığını savunarak, 'İnsanları ucuza ev sahibi yaptık. Orayı yaptığımda başka bina yoktu. 3 senedir buradayım. Bir tane eksik malzeme kullanmadım. Orada atıyorlar. Atmayla tutmayla olmaz bu işler' dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI DAVA ERTELENDİ

Mağdurlar ve avukatları, tutuklu sanık yapı müteahhidi H.H.Ö’nün sözlerine tepki gösterince mahkeme salonunda tartışma çıktı.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık mimar A.S.B'nin de mağdur avukatları hakkındaki sözleri sonrası tartışma büyüdü. Mahkeme başkanı, gerginlik üzerine duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 13 Ekim tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Dönemin 2 belediye görevlisi hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle 13. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin bu dosyanın ana davayla birleştirilmesi kararı sonrası sanık sayısı 15'e çıkmıştı.