Rıza Bey Apartmanı davasında belediye görevlileri savunma yaptı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

AA - İzmir'deki depremde 36 kişi hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin haklarında dava açılan 2'si tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

Duruşmada, dönemin Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili olan sanık G.E. ile eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü sanık M.A.U. da dinlenildi.

Sanık G.E, "Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'nin Rızabey Apartmanı'na ilişkin 2012 tarihli Bina Deprem Riski Değerlendirme Raporu'nda binanın 3. grup risk kategorisinde yer aldığı ve performans analizi yapılarak güçlendirme yapılması tavsiyesine rağmen bu konuda idari işlem tesis etmemesi ve belgede imzası bulunmasına" ilişkin savunma yaptı.

Etüt merkezinin tavsiye niteliğinde olduğunu, bağlayıcılığının bulunmadığını savunan G.E, "Kararı vatandaşın kendisine bıraktık. Biz vatandaşa sadece kılavuzluk yaparız. Performans analiz sonucu olmadan belediyeler bir şeyler yapamaz. 'Zemin etüdü, sonra da performans analizi yaptırın' diyoruz. Suçsuzum." diye konuştu.

Bir avukatın sorusu üzerine G.E, "Performans analizine gitmeden hiçbir bina yıkılamaz. Hiçbir idari işlem yapılamaz." yanıtını verdi.

MÜŞTEKİLERDEN SANIKLARA TEPKİ

G.E, "Performans analizi niye yaptırmadınız?" sorusuna "Çok maliyetli" yanıtını verince müştekiler tepki gösterdi.

Eski Bornova Belediyesi İmar Müdürü sanık M.A.U. da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

O dönem dosyada eksiklik görmediğini aktaran M.A.U, "Projeyi çizenler, mühendisler gibi en az 6-7 imzadan geçiyor. İmar müdürü olarak bu imzaları gördükten ve odalar da tasdikledikten sonra imzalarım. İmzaların tamam olması incelemeden geçtiği anlamına geliyor. İnşaatla ilgili kısımları yüzeysel bilirim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık H.H.Ö. ise "Bu binaya dışarıdan dokunulmuş. Eksik ve kötü iş yapmadım. Güzel iş yaptım." şeklindeki savunmasını iletti.

Sanığın yaşadığı sağlık sorunlarını anlatması üzerine bir müşteki, "Biz de anlatalım sağlık sorunlarımızı." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİ

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla 13 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Belediye görevlileri ile ilgili dosya ise Memur Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmiş 2 belediye görevlisi hakkında hazırlanan iddianame, 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

G.E. ve M.A.U. için ayrı ayrı "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, müşteki avukatları ve cumhuriyet savcısının talebi üzerine hakim, 2 belediye görevlisinin yargılandığı dava dosyasını, "birleştirme uyuşmazlığı" gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine göndermişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin dosyanın ana davayla birleştirilmesi kararı sonrası sanık sayısı 15'e çıkmıştı.