İzmir'de 4 gündür haber alınamayan tekstil işçisi evinde ölü bulundu

Mahalle sakinleri, Erturan'ın evine ait yedek anahtar bulunan arkadaşını çağırdı. Eve giren arkadaşı, Erturan'ı koridorda hareketsiz şekilde yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erturan'ın hayatını kaybettiğini teyit etti. Erturan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan incelemelerde Erturan'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını yitirdiği tahmin edilirken, otopsi işlemlerinin ardından cenazenin il dışındaki yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.