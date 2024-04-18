İzmir'de 4 gündür haber alınamayan tekstil işçisi evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
İzmir'de 4 gündür haber alınamayan tekstil işçisi evinde ölü bulundu
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Selvili Mahallesi'nde oturan ve tekstil atölyesinde çalışan 69 yaşındaki Hamdi Erturan'dan 4 gündür haber alınamaması üzerine, oturduğu evden gelen kötü kokular mahalle sakinlerini alarma geçirdi.

Mahalle sakinleri, Erturan'ın evine ait yedek anahtar bulunan arkadaşını çağırdı. Eve giren arkadaşı, Erturan'ı koridorda hareketsiz şekilde yatarken bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erturan'ın hayatını kaybettiğini teyit etti. Erturan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerde Erturan'ın yaklaşık 4 gün önce hayatını yitirdiği tahmin edilirken, otopsi işlemlerinin ardından cenazenin il dışındaki yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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