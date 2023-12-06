İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı

İzmir’de bir kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör şüphelisinden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ile koordineli olarak 4 Aralık tarihinde Bergama ilçesi Kuzey Ege Otoyolu/Çandarlı otoban çıkışında durdurulan bir kamyonetin içerisinde, 41 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile olayın organizatörü olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 19 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu belirlenirken, araca el konuldu.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilirken, adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 2 Türk tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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