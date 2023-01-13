﻿İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 

İHA'nın haberine göre, Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı.

İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı.

Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi.

Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.