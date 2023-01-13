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  • İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 

İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 

İzmir’de, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte kent merkezinde özellikle akşam ve gece saatlerinde yakılan soba nedeniyle bacalardan yükselen dumanlar, hava kirliliğine neden oldu. İzmir'e adeta kabus gibi çöken kara duman, nefes almayı bile zorlaştırıyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 13:20
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İzmir’de alarm zilleri çalıyor

İzmir’de alarm zilleri çalıyor. Şehrin üstüne kabus gibi çöktü 
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İHA'nın haberine göre, Ege Bölgesi, ocak ayı başından itibaren hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı.

İzmir’de de havaların soğumasıyla birlikte artan soba kullanımı ve kalitesiz kömür yakılması hava kirliliği problemini artırdı. 

Özellikle akşam saatlerinde bir sis bulutu gibi İzmir’in üzerini kaplayan duman, kameralar tarafından da net bir şekilde görüntülendi. 

Zaman zaman ise nefes almak bile zorlaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonundan edinilen bilgiye göre, İzmir’de hava kalitesinin ‘hassas’ kategorisinde seyrettiği öğrenildi.

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