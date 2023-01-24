Alkollü sürücü otomobille bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Çiğli yol ayrımında meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden B.E.'nin kullandığı 35 BCG 372 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şerit ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada B.E. ve aracında bulunan Serkan Onan yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 2 yaralı, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Serkan Onan, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.E.'nin ise 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)