İzmir’de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İzmir’de aracın çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde, yaya geçidine geçerken transit aracın çarpması sonucu bir motosikletteki çift feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Aydın karayolunda meydana geldi.

Saat 15.10 civarında yaşanan kaza, Aydın istikametine seyreden 09 DJ 915 plakalı transit aracın, karşı yöne geçmeye çalışan Ahmet Bakırözü'nün kullandığı 35 TJK 41 plakalı motosiklete çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki çift, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Ahmet Bakırözü ise ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi ise savcının incelemesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosikletin, aynı yönde ilerleyen transit araç tarafından çarptığı ve çiftin savrulup metrelerce sürüklendiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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