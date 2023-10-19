İzmir’de arama yapılan evlerden uyuşturucu fışkırdı

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler takibe alındı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narkotik ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Satışı” yaptığından şüphelendikleri bir kişinin aynı sokakta bulunan iki farklı adresine girip çıkan 3 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında; birinin üzerinden sentetik hap, diğer ikisinin üzerinden ise metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Evlerde uyuşturucu baskını

Ekiplerce iki evde yapılan aramalarda ise; 56 adet galara sentetik hap, 14 adet extasy hap, 3 parça satışa hazır meşelenmiş bonzai maddesi, 9 parça satışa hazır 227 gram bonzai maddesi, 169 adet satışa hazır meşelenmiş metamfetamin maddesi, şeffaf ve siyah poşetler içerisinde 12 gram metamfetamin maddesi, 29 adet Xanax sentetik hap, 10 adet Lyrıca sentetik hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Tutuklama kararı

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Satın Alınması veya Bulundurulması” suçlarından işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edilen 4 zanlının ise tutuklandığı öğrenildi.