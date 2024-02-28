İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA
İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir iş merkezinde, ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Egemenlik Mahallesi'ndeki 6088 sokaktaki 4 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden biri Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğeri ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Rıza Akpolat'tan 'Nasuh Mahruki' iddiası: AFAD başkanlığı teklif edildi, bakanlık istedi Gündem
Rıza Akpolat'tan 'Nasuh Mahruki' iddiası: AFAD başkanlığı teklif edildi, bakanlık istedi
Diziler ve GÖNÜL DAĞI dizisi Yazarlar
Diziler ve GÖNÜL DAĞI dizisi
Başıboş Tek Adam Rejimi Yazarlar
Başıboş Tek Adam Rejimi
Yaşar Kemal’in şiir dünyasında bir gezinti Yazarlar
Yaşar Kemal’in şiir dünyasında bir gezinti
Niyaziodis’in üniter devlet ve Ozmosis provası engellenmelidir Yazarlar
Niyaziodis’in üniter devlet ve Ozmosis provası engellenmelidir
Utandıran tablo: Demokraside düşüş ve sefalette artış Yazarlar
Utandıran tablo: Demokraside düşüş ve sefalette artış
28 Şubat’ın ülkemize en büyük darbesi Yazarlar
28 Şubat’ın ülkemize en büyük darbesi