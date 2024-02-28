İzmir'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın korkuttu

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Egemenlik Mahallesi'ndeki 6088 sokaktaki 4 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden biri Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğeri ise Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.