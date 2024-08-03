İzmir’de bir çift orman yaktı

Kaynak: DHA
İzmir’de bir çift orman yaktı

İzmir’in Urla ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ile ilgili gözaltına alınan mangal kömürü işletmecisi çiftten koca tutuklanarak cezaevine gönderildi. eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Temmuz tarihinde Urla'nın Çingene Düzü mevkisinde bulunan bir mangal kömürü işletmesinin yakınlarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle, alevler yükseldi. Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangını söndürmek için ekipler, havadan ve karadan çalışmalarına başladı. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların da desteğiyle 11 saat sonra kontrol altına alındı. Binlerce ağaç ve tarım arazisi yandı. İlçe jandarma ekipleri bölgede yaptıkları araştırmada, yangını mangal kömürü işletmecisi karı kocanın çıkardığını tespit etti.

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Gözaltına alınan 33 yaşındaki İlyas A. ile eşi, işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Urla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, İlyas A.'nın tutuklanmasına eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını hükmetti.

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