İzmir’de bir erkek boşandığı kadına silahla saldırdı

BirGün’ün haberine göre, İzmir’de iki çocuk annesi Aysel Aydemir, 5 yıl önce boşandığı Ferhat Bingöl tarafından 19 Haziran’da silahlı saldırıya uğradı. Aydemir’in, mahkeme kararıyla Bingöl için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve elektronik kelepçe takması gerektiği halde bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırının ardından Aydemir’in tedavisi sürerken, Bingöl’ün ise tutuklandığı bildirildi. Aysel Aydemir, yaşadıklarını BirGün’e anlatarak şunları söyledi; “Ferhat Bingöl’le evli kaldığım süre boyunca şiddete uğradım. Boşanmak istediğimde ölümle tehdit etti. En sonunda 6284 Sayılı Kanun kapsamında aldığım koruma kararıyla 5 yıl önce kendisinden boşandım. Bu koruma ve uzaklaştırma kararları hâlâ olmasına rağmen böyle bir saldırıya maruz kaldım.”

Bingöl’ün, 19 Haziran sabahı işe giderken arabayla evinin önüne geldiğini anlatan Aydemir, “Onu fark ettiğimde arabadan inerek bana ateş etti. Yere düştükten sonra yanıma gelip silahı bana doğrulttu. Mermisinin bittiğini fark edince bağırdım, o da kaçtı. Daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındım. Tedavim bitince de kadın konukevine geçtim. Ferhat Bingöl yakalanıp, tutuklandıktan sonra oradan çıktım. Şu anda vücudumda yaralar ve kırık kemiğim var. Beni bu şekilde öldürmeye teşebbüs ettiğinden dolayı hayat dengem, sağlığım ve psikolojim bozuldu. Davamız sürüyor. Karşı tarafın barışmaya geldiğinde hakaret ettiğim yönünde iddiaları var. Bir insan barışmaya elinde silahla mı gelir? Hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dedi.

KADIN KATİLİNE MÜEBBET HAPİS

Adana’da Kibar Özten’i katleden evli olduğu Ozan Ali Özten dün 7’nci kez hâkim karşısına çıktı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Ozan Ali Özten hakkında "eşi kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Yasaya muhalefet" suçlamalarıyla cezalar verildi. ‘Eşi kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası veren mahkeme, silah bulundurma suçundan 1 yıl 30 gün ve 600 lira para cezası verdi.