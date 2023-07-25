İzmir'de bir haftada 57 operasyon: 27 kişi tutuklandı

İzmir’de polis ekipleri, bir hafta içinde 57 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 94 kişiden 27’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Temmuz tarihleri arasında kentte uyuşturucu ticareti yapan şahıs ve adreslere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 661 gram kokain, 931 gram esrar-skank, 714 gram eroin, 12 bin 808 adet sentetik ecza, bin 111 adet extacy, paketlenmiş halde uyuşturucu madde, 6 hassas terazi, 4 tüfek, 6 tabanca, 72 mermi ve uyuşturucu satışından elde edilen 23 bin 640 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 94 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.