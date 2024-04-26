İzmir'de DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 8 kişi tutuklandı
İzmir'de Jandarma ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 13 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki delillerin ışığında 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonda yakalanamayan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılması talebinde bulunuldu. Ayrıca 1 şüphelinin de mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, firarda olan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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