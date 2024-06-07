İzmir'de dehşet. Karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini balkona astı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, 51 yaşındaki İbrahim Köçer, dün akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi'nde bulunan evlerinde 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü.

Ardından, kendisi de evlerinin balkonuna çıkarak kendini iple asarak intihar etti.

Çevredeki vatandaşların gürültüleri duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında çiftin evde bulunan çocuklarının ise evde bulunmadığı belirtildi.

