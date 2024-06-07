İzmir'de dehşet. Karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini balkona astı

Kaynak: İHA
İzmir'de dehşet. Karısını boğarak öldürdükten sonra kendisini balkona astı

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan korkunç olayda, İbrahim Köçer adlı şahıs karısını boğarak öldürdükten sonra balkona çıkarak kendini asıp intihar etti.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, 51 yaşındaki İbrahim Köçer, dün akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi'nde bulunan evlerinde 45 yaşındaki eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü.

Ardından, kendisi de evlerinin balkonuna çıkarak kendini iple asarak intihar etti.

aw221788-02.jpg

Çevredeki vatandaşların gürültüleri duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında çiftin evde bulunan çocuklarının ise evde bulunmadığı belirtildi.

İlgili Haberler
1 hafta önce boşandığı eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı: 3 yaralı
1 hafta önce boşandığı eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı: 3 yaralı
Gürültü nedeni ile tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
Gürültü nedeni ile tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
Dolandırıcılardan kapora vurgunu. 20 ilden ihbarlar yağdı
Evde bakım ve 65 yaş aylığı alanlar dikkat. Bakanlık ara zam için düğmeye bastı
Son Haberler
İnegöl'deki fabrikada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi Yerel Haberler
İnegöl'deki fabrikada yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Ünlü ekonomistten "satmayın" uyarısı: Yatırımı buna yapan para basacak Ekonomi
Ünlü ekonomistten "satmayın" uyarısı: Yatırımı buna yapan para basacak
1 hafta önce boşandığı eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı: 3 yaralı Yerel Haberler
1 hafta önce boşandığı eşi ve sevgilisi ile yolda karşılaştı: 3 yaralı
Gürültü nedeni ile tartıştığı kardeşini silahla öldürdü Yerel Haberler
Gürültü nedeni ile tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek Otomotiv
Asgari ücretliye sıfır araç alma yolu göründü. Herkes araç alabilecek
Ankara'da akılalmaz olay: Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü Yerel Haberler
Ankara'da akılalmaz olay: Seyir halindeki otomobile yıldırım düştü