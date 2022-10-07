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İzmir’de 15 milyon kaçak makaron ele geçirildi

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron satışı yapıldığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 milyon adet doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:03
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İzmir’de depoya baskın: 15 milyon makaron ele geçirildi

İzmir’de 15 milyon kaçak makaron ele geçirildi
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İzmir’de jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron satışı yapıldığı bilgisini aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Adrese yapılan baskında, toplamda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.Ç. yakalanırken, hakkında 5607 sayılı Kanunun 3/18 maddesi gereğince yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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