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İzmir'de depremzede kadınlar için dayanışma kahvaltısı düzenlendi

İzmir Balçova Belediyesi, deprem bölgesinden ilçeye gelen kadınlar için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 13:43
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İzmir'de depremzede kadınlar için dayanışma kahvaltısı düzenlendi

İzmir'de depremzede kadınlar için dayanışma kahvaltısı düzenlendi
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ANKA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Balçova Belediyesi, bölgeden göç ederek ilçedeki yakınlarının yanlarına yerleşen kadınlar için etkinlik düzenledi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dayanışma kahvaltısına; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’dan gelen kadınlar ve yakınları katıldı.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm ve Belediye Meclis üyeleri de depremzede konukları ile tek tek görüşerek taleplerini dinledi, çocuklara hediyeler verdi. 



Depremde hayatını kaybedenlerin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, şunları söyledi:

“Hepinizi saygıyla selamlıyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her ne kadar atlatacağız, üstesinden geleceğiz desek de O korkuyu yaşamak ve daha önemlisi yakınlarını, komşularını kaybetmek tarifi imkansız bir acı. Ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor. Bizlerin de bu acıyı sizin kadar hissettiğimizi ve sizlerle gönül gönüle verdiğimizi bilmenizi istiyorum. Semtevlerimiz sizleri tek tek ziyaret ediyor. Lütfen yaşadığınız sıkıntıları bizlerle paylaşın. Elimizden gelen en kısa sürede bu sıkıntılara çare bulacağız.

Hayatın her alanında acı çeken, zorda kalan, çile çeken ne yazık ki kadınlar oluyor. Bu bir fabrikada da olabiliyor, çocuğunun okulunu düşünürken de ya da bir savaş esnasında veya bizim yaşadığımız gibi doğal afetlerde. İşte kadın dayanışması yaşanan bu çilelerin sonucunda vücut bulmuş bir dayanışmadır. Biz de sizin yaşadığınız bu acı da sizlerle birlikte her zaman dayanışma içinde olacağız.” 

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