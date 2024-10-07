İzmir’de elektrikli motosiklet bataryası hırsızları kıskıvrak yakalandı! O anlar kamerada!

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bornova’da farklı zamanlarda gerçekleşen elektrikli motosiklet bataryası hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin M.U., M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çaldıkları bataryaları başka kişilere sattıkları ve kullandıkları tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak çalınan malzemeleri firma yetkililerine teslim etti. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.F.D., B.B., B.U. ve Ö.A. tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.