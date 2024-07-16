İzmir’de feci kaza. Su kanalına uçtu

Kaynak: AA
İzmir’de feci kaza. Su kanalına uçtu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Hareket halindeki bir otomobil, önce karşı şeride geçerek ardından su kanalına devrildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kemalpaşa-İzmir yolu istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü M.D. (20), aracının kontrolünü kaybederek önce karşı şeride geçti, ardından takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araçtan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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