İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 kişi tutuklandı

Kaynak: AA
İzmir'de FETÖ operasyonu: 18 kişi tutuklandı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 24 esnaf ile örgütün hücre evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 örgüt mensubunu emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon TL değerinde Türk lirası, döviz ve altın ele geçirildi.

Ayrıca çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale de el konuldu.

Şüphelilerden 4'ü cumhuriyet savcısının talimatıyla salıverilirken, adliyeye götürülen 32 kişi ise sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 18'i hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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