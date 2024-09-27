İzmir'de film gibi olay: Önce silahla vurdular, sonra motosikletle hastaneye götürdüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de film gibi olay: Önce silahla vurdular, sonra motosikletle hastaneye götürdüler

İzmir’in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi önce silahla vurdular. Omuz, göz ve boyun bölgesinden vurulan şahsı, şüpheliler daha sonra motosikletle hastane kapısına bırakıp kaçtılar.

İzmir’in Buca ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden alıkoydukları kişiyi silahla vurup, daha sonra hastaneye götüren şahıslar kaçtı. Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesinde M.Y.U. (20) isimli şahıs, sabah erken saatlerde alacak-verecek meselesi nedeniyle 4 kişi tarafından alıkonuldu. Şahıslar, omuz, göz ve boyun bölgesinden birer mermiyle vurdukları genci daha sonra motosikletle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine bırakıp kaçtı.

Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedilirken, olayın ardından harekete geçen İzmir polisi şüphelilerin B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) olduğunu tespit etti. 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin işlemlerinin mevcutlu olarak devam ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan M.Y.U'nun tedavisi ise devam ediyor.

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