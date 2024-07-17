İzmir’de hasat başladı.137 kadın tarafından yetiştiriliyor

İzmir’de hasat başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'de kadınlar için kurduğu mahalle bostanında hasat dönemi başladı. Kendi ektikleri yazlık sebzeleri toplayan kadınlar, bu bostan sayesinde hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mercek Projesi kapsamında Kadifekale'de 6 dönümlük bir mahalle bostanı oluşturuldu. Kadifekaleli kadınlar, bu bostanda yazlık ve kışlık sebzeler yetiştiriyor. Atalık tohumlardan elde edilen fideleri ve sulama için gerekli suyu belediyeden temin eden kadınlar, ürünlerin olgunlaşmasıyla hasat yapmaya başlıyor. Kadınlar, bostan sayesinde pazara daha az gitme ihtiyacı duyduklarını ve bostanın onlara huzur verdiğini ifade ediyor.

Mercek Projesi'nde sosyolog olarak görev yapan Elif Gökçen, “Kadifekale'de 6 dönümlük üç etaplı mahalle bostanımızda toplam 137 kadın ürün yetiştiriyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın sağladığı atalık tohumlardan üretilen fideler ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın temin ettiği sulama sistemi ile yazın domates, biber, patlıcan, kışın ise karnabahar, brokoli ve yeşillikler ekiliyor. Kadınlar, bostanda ürün yetiştirmenin yanı sıra sosyal etkinlikler ve piknikler düzenleyerek sosyalleşiyorlar.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Mahalle bostanında patlıcan, biber ve domates yetiştiren Melek Sincar, “Bu bostan belediyemiz tarafından bize tahsis edildi. Yaz için patlıcan, biber, domates ve kavun fideleri verdiler. Bu sene sulama desteği de aldık. Toprak verimli, burada topladığım ürünlerle türlü, kızartma, dolma yapıyorum. Pazara gitme ihtiyacı duymuyorum, burada huzur buluyorum ve çok şey öğreniyorum” dedi.

Dilan Yalçın, iki yaşındaki oğlu Ali Esat Yalçın ile bostanda biber, patlıcan ve domates hasadı yaparak, “Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri tüketmekten büyük keyif alıyoruz. Burada doğayla iç içeyiz ve kadınlarla dayanışma içindeyiz” dedi.

Seve Acar ise, “Burada ürettiğim ürünlerle yemek yapıyorum. Bu proje çok güzel, burayı seviyoruz ve bahçe işi ile uğraşmaktan büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.

Mercek Projesi kapsamında, Kadifekale'nin yanı sıra Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde 750 metrekare ve Bornova Meriç Yaşayan Parkı'nda 500 metrekarelik mahalle bostanları da bulunuyor.