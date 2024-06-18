'İzmir'de içkiye karışmayacağız' diyen AKP'li Zeybekci Denizli'de içki kararını yargıya taşıyacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'İzmir'de içkiye karışmayacağız' diyen AKP'li Zeybekci Denizli'de içki kararını yargıya taşıyacak

İzmir’de içkiyle sorunu olmadığını söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli’de içki ile ilgili problemi devam ediyor. Kurban bayramında partilileriyle bayramlaşan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin alkol ile ilgili kararını yargıya taşıyacağını ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni, içki nedeniyle hedef aldı. AKP'nin bayramlaşma töreninde konuşma yapan Zeybekci, "İlk geldiklerinde, ilk icraatlarına baktığımız zaman şehrin en önemli meselesini çözmek üzere neymiş karar aldıklarında, karara baktığımızda Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait işletmelerde içki kararları aldılar. Bu şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok" açıklamasını yaptı.

ekran-goruntusu-2024-06-18-134312.png"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Zeybekci, "Denizli’de özel sektöre ait olan işletmelerde, restoranlarda, diledikleri her yerde insanlar zaten serbestçe içkilerini içiyorlar, ne yapıyorlarsa yapıyorlar" ifadesini kullandı ve "Benim vatandaşım, Denizlili hemşerim belediye tesisine gittiğinde, ‘Orası belediyenin yeri, burası güvenlidir, burası ucuzdur, burası sağlıklıdır, burası bütün Denizli’nindir’ diye oraya gider. Ama oraya gidip de oturduğunda, yan tarafta iki kadeh içtikten sonra zıvanadan çıkan bir insanla muhatap olmak istemez benim vatandaşım.” dedi.

CHP’li belediyenin, kanununun onlara verdiği yetkiyle böyle bir karar almamaları gerektiğini ifade eden Zeybekci, “Biz de AK Parti olarak bununla ilgili hukuki süreci derhal başlatacağız." ifadesini kullandı.

6q1yfu8rq0awvbg5u2s4ig.webp"İZMİR'DE İÇKİYE KARIŞMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Zeybekci, o dönemde içkiye karışmayacaklarını söylemişti. Zeybekci, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Belediyenin kafelerinde alkol satışını neden kaldıralım? Mekanları, neden taşıyalım? Bu uygulamaların hiçbirisi ile bir problemimiz olmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Zeybekci, İzmir’de içki konusundaki çekincelerle ilgili, "Bugün İzmir ile ilgili şunları duymuyor değilim: 'Rakımıza dokunma'. Eyvallah. Bugün insanların özgürce içkilerini içebildiklerini ben biliyorum" ifadelerini kaydetmişti.

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