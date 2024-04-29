AKP Genel Merkezi'nde Nihat Zeybekçi protestosu. 'Zeybekçi'nin Filistin davası yok İsrail davası var'

Direniş Çadırı gönüllüleri, AKP Genel Merkezi önünde iktidarın İsrail ile ticari ilişkisini protesto etti.

“ZEYBEKÇİ’NİN FİLİSTİN DAVASI YOK İSRAİL DAVASI VAR”

Direniş Çadırı gönüllüsü Harun Özkarakaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin sarf ettiği sözleri eleştirerek, Zeybekci’nin ‘katliam ayrı, ticaret ayrı' diye bir garabet açıklama yaptığını, bu açıklamayla İsrail ile yapılan kirli ticareti normalleştirdiğini, katliamı basitleştirdiğini, Zeybekci'nin Filistin gibi bir davası olmadığını, olsa olsa İsrail gibi davası olduğunu, Zeybekci'yi bu garabet açıklamasından dolayı kınadıklarını ifade etti.

"KISITLAMA İSRAİL'LE TİCARETİ KESMİYOR"

Direniş Çadırı gönüllülerinin, AKP Genel Merkezi önünde toplanarak gerçekleştirdiği eylemde "Tüm çizgiler aşıldı, somut adım istiyoruz" yazılı pankart ve "Kısıtlama İsrail'le ticareti kesmiyor", "Kürecik radarı İsrail'in kalkanı", "Katliama değil direnişe ortak ol" yazılı pankartlar taşındı. Öte yandan eylemciler, bir "kanlı oyuncak bebek" bırakarak, İsrail ile yapılan ticaretin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Ali Altıntaş, İsrail ile ticari faaliyetlerin onca katliama ortaklık ettiğini, yaşanan olayın sorumluluk taşıyan her kişi ve kurum için alınlarına kazınmış birer kara leke olduğunu, belirterek AKP'nin İsrail ile olan ticari ilişkilerine son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılması gerektiği, vurgulanarak, bu üslerin İsrail'in savunmasına katkı sağladığı öne sürüldü. Protesto, grup açıklamasının ardından dağılarak sona erdi.