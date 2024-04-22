AKP karıştı… İktidar medyası Zeybekci ve Şimşek’i manşetten vurdu! Hakaretler havada uçuştu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci İzmir’de katıldığı bir toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, “İsrail’de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız var. Yani eyvallah, İsrail’in Filistin’de, Gazze’de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını, nefretle, şiddetle kınıyoruz, eyvallah, buna diyecek hiçbir şey yok ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke, yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum” demişti.

“GERİZEKALICA VE GERZEKÇE”

Zeybekci’nin bu sözlerinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, “Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. ‘Eyvallah’ diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.

“SEN DE EN AZ ONA LAYIKSIN”

Zeybekci de Kılıçarslan’a X hesabından “Muhatabına gerzek dediğin kadar gerzek, Geri zekalı dediğin kadar kadar geri zekalısın. Her neye layık gördüysen sende en az ona layıksın. ‘Aklın ihtişamı, görkemi nezakettir, zerafettir’ Vesselam” şeklinde cevap verdi.

“SİZDEN DAVACI OLACAĞIM”

Kılıçarslan tartışmayı sürdürerek Zeybekci’ye son olarak X’ten bir not daha yazdı:

Öyle etraftan dolaşmayın bence. Sizi etiketleyerek, tek tabanca, jetonsuz yazdım ben yazdıklarımı. Gücünüzün nelere yetebileceğini de hesap etmeden yaptım bunu üstelik. Sizi afallatan da bu oldu zaten. Sizi, İsrail ile ticareti legalleştirme çabanız için suçluyorum ve tüm sonuçları göze alarak size bunun için hakaret ettim. Gazze'deki çocukların en azından "kablolar" kadar değerli olduğu bir dünyayı, bir anlayışı, bir Türkiye'yi savunmaya devam edeceğim. Tekrarlayayım: Soykırıma "eyvallah" ettiğiniz o sözleriniz yüzünden sizden hem bu dünyada hem mahşerde davacı olacağım.

İKİ İSME MANŞETTEN TEPKİ

Yeni Şafak, bugünkü manşetinden ise “Zeybekci ve Şimşek’in sözleri tepki çekti” başlığıyla bir haber servis etti.

YEREL HALK SÖZLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF’de düzenlenen etkinlikte “Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmış, sosyal medyada çok tartışılmıştı.