İzmir'de iki arkadaşın bıçaklı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
İzmir'de iki arkadaşın bıçaklı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı; 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Konak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki Kenan Efe Aytekin, arkadaşı Ö.B.O. tarafından bıçakla saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin, hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, 14 Nisan Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çahabey Mahallesi'ndeki Ömür Cebeci Parkı'nda gerçekleşti. İddiaya göre, Kenan Efe Aytekin ve arkadaşı Ö.B.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.B.O., Aytekin'i bıçakla yaraladı.

Saldırı sonucu sırtından ve kalbinden bıçaklanan Aytekin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Aytekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan diğer arkadaş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından durumu iyi olan Ö.B.O. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ö.B.O.'nun ifadesini alırken, olay anının da yakındaki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, tartışan iki arkadaştan Ö.B.O.'nun karnını tuttuğu, Aytekin'in yere düşmesi ve sonrasında ise hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirilmesi yer alıyor.

Kenan Efe Aytekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Aytekin'in cenazesi yakınlarına teslim edildi ve Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve Ö.B.O.'nun emniyette sorgulandığını bildirdi.

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