İzmir'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu. 4 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir ikamete baskın yaptı.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalama sonucu ikametin çatısında yakalandı.

Adresteki aramada ise 1 kilo 268 gram kokain, 179 kırmızı veya yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, bir miktar esrar ve uyarıcı hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 80 fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 227 bin 585 lira, 850 avro, 650 dolar ele geçirildi.

- Ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yapan zanlı da yakalandı

Ticari taksi sürücüsü E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine söz konusu araç takibe alındı.

Polis, Karşıyaka'da durdurduğu takside ve şüphelinin ikametinde eş zamanlı arama yaptı. Şüphelinin evinde ve aracın kaputuna gizlenmiş 484 gram esrar, 72 gram kokain bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, O.K, H.D. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)