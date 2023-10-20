İzmir'de İsrail protestosu

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sonrasında tüm yurtta protestolar devam ediyor. İzmir Aliağa’da vatandaşlar İsrail karşıtı protesto düzenledi.

KAYNAK: İHA
İzmir'de İsrail protestosu

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Aliağa Demokrasi Meydanı’nda İsrail devletinin işgal ile savaş politikalarına ve Filistinlilere yönelik katliamına karşı protesto düzenledi. Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-İş Aliağa Temsilcisi Emre Kara, İsrail'in saldırılarında yüzlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı davrandığını söyledi.

“İSRAİL ARTIK DURDURULMALI”

İsrail saldırılarının dur durak bilmeden masum Filistin halkının imhasının aşama aşama devam ettiğini söyleyen Emre Kara, Gazze'de; su, elektrik, temel tüketim maddelerinin olmadığı, gelen insani yardımlara İsrail tarafından izin verilmediği, 2 milyon Filistin halkının ölüme terk edildiğini ve durumun emperyalist ülkeler tarafından seyredildiğini vurguladı.

Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine İsrail’in düzenlediği saldırıda yüzlerce hasta, çoluk çocuk ve sağlık personelinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kara, “Savaş suçu ve hatta insanlık suçu işleyen İsrail artık durdurulmalı. Gelinen aşamada savaşlarda dokunulmayan sağlık kuruluşları hedef alınmaya başlandı. Siyonist İsrail yönetimi yasak olan kimyasal kitle imha silahları kullanıyor” dedi.

Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak İsrail’in tutumu karşısında Filistin halkının yanında olduklarını belirten Kara, Siyonistler ile emperyalistler bölgeden derhal geri çekilsin ifadelerini kullandı. Aliağalı kadınlar da basın açıklamasının ardından bir yürüyüş gerçekleştirerek Filistin'de ölen çocuklar adına denize kağıttan gemiler bıraktı.

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