İzmir’de İzmir Marşı’ndan kaymakam ve AKP’li başkan neden rahatsız oldu. Yunanın bozgununu anlatıyor diye mi?

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de İzmir Marşı’ndan kaymakam ve AKP’li başkan neden rahatsız oldu. Yunanın bozgununu anlatıyor diye mi?
İzmir’in Torbalı ilçesinde, dün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük İzmir Marşı’nın çalınmasına izin vermedi. Torbalı kaymakamı sert bir şekilde marşı çalan bandoya müdahale ederken, olay kamuoyunda tepkilere yol açtı.

İzmir Torbalı’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen törende, belediye bandosu İzmir Marşı’nı çalmaya başlayınca AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük İzmir Marşı’nın çalınmasına izin vermedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir video paylaşarak AKP İlçe Başkanının, protokolde bulunan Torbalı kaymakamının kulağına bir şeyler söylediğini, daha sonra ise kaymakamın bandoya sert bir şekilde müdahale edip İzmir Marşı’nın çalınmasını engellediğini ifade etti.

ATATÜRK’ÜN KURDUĞU ÜLKEDE İZMİR MARŞI ENGELLENDİ

Yaşanan bu olay kamuoyunda ciddi tepkilere yol açtı. Devletin kaymakamının, 18 Mart gününde, AKP İlçe Başkanı’nın yönlendirmesiyle İzmir Marşı’nı çalan bandoyu durdurması vatandaşların vicdanını yaraladı.

ak-parti-torbali-dan-izmir-marsi-aciklamasi-iddialar-gercek-disi-1179720-001.jpgZAFER PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BANDO ŞEFİYLE KONUŞTU

Olayın ardından, bando şefi Aytekin Özen, bir açıklama gerçekleştirdi ve görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Naşit Birgüvi, bando şefi Özen’le konu hakkında konuştu ve “Sayın kaymakam 18 Mart münasebetiyle burada törene gelmiş, burada bile takiye yapıyorlar. Okuduğunuz, çaldığınız marş, 20. Yüzyılın başında Kurtuluş Savaşı’nı kazanan Türk milletinin milli duygularını temsil eden bir marştır” ifadesini kaydetti.

Zafer Partili Naşit Birgüvi’nin açıklamaları çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

ekran-goruntusu-2024-03-19-085624.pngBANDO ŞEFİ OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI

Yaşananlara tepki gösteren bando şefi Aytekin Özen, Şehitlik Meydanı’nda oturma eylemine başladı. AKP Torbalı İlçe Başkanı Metin Yüğrük özür dileyene kadar oturma eylemine devam edeceğini ifade eden Özen, “İzmir Marşı çalınırken AKP Torbalı İlçe Başkanı “sakın ha” diye bir kelime kullanarak beni azarladı. Çok zorluklar yaşadım ama 51 yıllık müzik hayatımda böylesini yaşamadım. Bugünden tezi yok belediye bando şefliğinden ayrılacağım. Müzik hayatımı bugün noktaladım. İlçe başkanımız Metin Bey’i buraya davet ediyorum. Önce Atamızdan, sonra Türk halkından özür dilemesini isteyeceğim.” açıklamasını yaptı.

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“HANGİ MİLLETİN KAYMAKAMISIN?”

Naşit Birgüvi, bando şefi Özen’e destek mesajlarını iletti ve bandoya müdahale ederek İzmir marşının çalınmasını engelleyen kaymakamı sert sözlerle eleştirdi. Kaymakama, “Kimin kaymakamısın? Sen hangi milletin kaymakamısın?” sözleriyle seslenen Birgüvi, “Haddini bilecek. Benim paramla kaymakamlık yapıyor.” söyleminde bulundu.

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ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, söz konusu olay hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımında, “Torbalı kaymakamı, Türk ordusunun İzmir’e girişini ve şehitlerimizi dile getiren marş seni niye rahatsız etti? Sen Yunan sempatizanı mısın? Yunan ordusunun kazanmasını mı tercih ederdin? Bir gün gelecek seni Türk devleti ve Türk milletine saygısızlık olan bu eyleminden dolayı savunman istenecek.” İfadelerini kaydetti.

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