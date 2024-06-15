İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: AA
İzmir'de kaçak göçmen operasyonu

İzmir'de kaçak göçmen operasyonu...Sahil Güvenlik ekipleri ölüm yolculuğuna çıkan 38 kaçak göçmeni Ege Denizi'nde yakaladı.

Sahil Güvenlik'ten kaçak göçmen operasyonu. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girip, yine yasa dışı yollarla Yunanistan'a deniz yoluyla geçmek isteyen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik engeline takıldı.

Botlarla Yunanistan'a geçmek isteyen iki ayrı kaçak göçmen grubunun İzmir açıklarında görüldüğüne dair ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi taradı.

Botların yeri kısa sürede tespit edildi. Ege Denizine ölüm yolculuğuna çıkan 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak, kurtarıldı.

Kaçak göçmenlerin Türk karasularından çıktıkları ancak Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından itilerek, geri çevrildikleri öğrenildi. Yakalanan 38 kaçak göçmen İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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