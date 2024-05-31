İzmir’de kanlı infaz bir kişi otomobilinde öldürüldü

Kaynak: İHA
İzmir’de kanlı infaz bir kişi otomobilinde öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, 45 yaşındaki Gerçek Atçı, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın faili veya faillerini yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Olay, sabaha karşı 02.00 civarında Hilal Mahallesi 1210 Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, otomobilinde oturmakta olan iki çocuk babası Gerçek Atçı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Atçı, araç içinde kanlar içinde kalırken, durumu fark eden çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Atçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atçı'nın cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği alanda detaylı bir çalışma yürütüyor. Saldırgan veya saldırganların yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

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