Lise müdür yardımcısı otomobilde tek kurşunla katledildi! Katil zanlısı kameraya takıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Lise müdür yardımcısı otomobilde tek kurşunla katledildi! Katil zanlısı kameraya takıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, evinin önünde park etmiş aracına binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), pusuda bekleyen bir saldırgan tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, firari saldırganın peşine düştü.

Cinayet, Çayırova ilçesindeki Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde sabah saatlerinde gerçekleşti.

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Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görevli müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, sabah 09.00 civarında okula gitmek üzere dışarı çıktı ve park etmiş olan aracına yöneldi.

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Emniyet kemeri takarken, baskın yapan saldırgan araca yaklaşıp Çoğaç'a ateş etti.

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Vurulan Mahir Çoğaç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçmayı başardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralı haldeki Çoğaç, ilk müdahale sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi, fakat doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

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Saldırganın, olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin civarında beklediği, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Polis, kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

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