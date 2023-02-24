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İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar

İzmir’in Bergama ilçesinde bir grup öğrenci, ‘kız meselesi’ yüzünden darp ettikleri 2 öğrenciyi cep telefonu kamerasına aldılar. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 öğrenci, adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 01:13
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İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar

İzmir’de öğrenciler dehşet saçtı: Darp edip, kameraya aldılar
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Olay, geçtiğimiz salı günü ilçede bulunan bir meslek lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında ‘kız meselesi’ yüzünden husumet bulunan ve daha önce de sosyal medya üzerinden tartışan 2 öğrenci grubu bir araya geldi.

Bir grup öğrenci karşılarına aldıkları iki öğrenciyle bir süre konuşurken, aniden öğrencilerden ikisi, duvar üzerinde oturan “yapma abi” diyen akranlarına tekme, yumruk ve tokatla saldırdı. Korku dolu o anlar ise orada bulunan bir öğrenci tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda, 8 öğrenci gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerin tamımı serbest bırakıldı.

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da olaya tepki gösterdi. (İHA)

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