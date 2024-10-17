İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde Spil Dağı Beşpınar Mahallesi mevkisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı bölgeye çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Ekiplerin bölgede koordineli müdahalesi ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

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