İzmir'de orman yangını



Yangın, saat 17.40 sıralarında ilçeye bağlı Kalemköy mevkiinde başladı. 10 dakika içinde harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

ALAÇATI'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Çeşme ilçesi Alaçatı mevkiinde de otluk alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.