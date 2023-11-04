İzmir'de rekor sıcaklık! Son 64 yılın en yüksek değeri...

İzmir kent merkezinde bugün hava sıcaklığı 30,2 dereceyi gördü. Bu değer, son 64 yılın en sıcak kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: AA
İzmir'de rekor sıcaklık! Son 64 yılın en yüksek değeri...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'de bugün hava sıcaklığının 30,2 dereceye kadar çıktığını duyurdu.

Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu'nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire'de 31 derece, Bornova'da 30,8 dereceyi gösterdi.

SON 64 YILIN EN SICAK KASIM'I

1938'den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi.

SOKAK VE CADDELERDE ETKİSİNİ HİSSETİRDİ

Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

Lodosun etkili olduğu kentte bazı vatandaşların yazlık giysileri tercih ettikleri görüldü.

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