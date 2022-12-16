İzmir’de çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

İzmir emniyetinin düzenlediği operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve bunlara ait fişekler ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda Ödemiş ilçesinde İ.D., A.E. ve İ.M. isimli şüphelilerin adreslerinde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisini edindi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 tüfek, 250 fişek ve 33 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.



(Kaynak: İHA)