İzmir'de sağanak yağışlar önce yıllara göre 6 kat arttı

(DHA) İzmirliler sağanak yağışla mücadele ediyor... Sağanak yağış ardından kentte sık sık sel baskınları yaşandı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2023 Haziran ayında İzmir il geneli normallerine göre yağışlı bir ay geçiriyor.

19 Haziran itibarıyla Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Güzelyalı İstasyonu 19 günlük yağış toplamı metrekareye 70,5 kilogram olarak gerçekleşti.

YAĞIŞLAR 6 KAT ARTTI

Güzelyalı Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar haziran ayı yağış ortalaması metrekareye 12,4 iken, bu oranın 2023 Haziran ayının ilk 19 gününde 6 kat arttığı görüldü.

Bu oran, 2010 yılı Haziran ayının ilk 19 gününde kaydedilen metrekareye 76,3 kilogramlık yağıştan sonra aynı dönemde en fazla yağışın düştüğü yıl oldu.

Uzun yıllar yağışlı gün sayısına bakıldığında, haziran ayında ortalama 2,33 gün yağışlı geçerken bu sene ilk 19 günde yağışlı gün sayısı 6 gün olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ BAYRAKLI'DA OLDU

Bu dönemde en fazla yağış alan ilçe metrekareye 123 kilogram ile Bayraklı olurken, en az yağış alan ilçe metrekareye 23,8 kilogramla Urla oldu.

İzmir il genelinde tüm merkezler için yağış toplamları uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşirken, uzun yıllar haziran ayı yağış ortalamasının altında kalan merkez olmadı.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE...

Güzelyalı Meteoroloji İstasyonu, İzmir'de uzun yıllar haziranda ortalama hava sıcaklığının 25,4 santigrat iken bu yıl ilk 19 gün itibariyle ortalama hava sıcaklığı 23,8 santigrat olarak kayıtlara geçti.

İzmir, ilk 19 günde ortalamalardan daha serin bir haziran ayı yaşıyor.