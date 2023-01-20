İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığını önleme faaliyetleri kapsamında Ödemiş ilçesinde 8 ikamet ve 1 iş yerine baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 338 tabanca fişeği, 29 şarjör ile çok sayıda silah aparatı ve namlu açmakta kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların namlularını çevirmek suretiyle satış yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.