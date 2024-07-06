İzmir'de silahlı saldırı: 1 kadın öldürüldü, 8 yaralı, 5 tutuklama

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

4 Temmuz'da saat 02.30 sularında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana gelen olayda, husumetli oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından Fikriye Silistireli (38) ve ailesinin faytonu kundaklandı. Alevlere müdahale eden Silistireli ve akrabalarına bu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Fikriye Silistireli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; hafif yaralı 8 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde saldırıyı gerçekleştirenlerin A.G. (22), E.C. (20), G.A.D. (19), C.G. (24) ve Ş.G. (17) olduğu belirlendi. Şüpheliler Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.