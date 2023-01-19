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Silah saldırıda bir genç ağır yaralandı

İzmir'de evinin önünde motosikletli iki kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda vurulan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:07
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İzmir'de silahlı saldırı

Silah saldırıda bir genç ağır yaralandı
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İHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Umut Mahallesi 3837 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan evli ve bir çocuk babası Kadir Ç. (21), yaşadığı evin önünde motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kadir Ç., art arda tabanca ile açılan ateş sonucu karnından vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler motosiklet ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birisinin M.K., olduğu ileri sürülürken, kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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