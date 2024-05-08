ABD'de mortgage faizleri geriledi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 3 Mayıs ile sona eren haftaya yönelik mortgage verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 2,6 çıktı.

Söz konusu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 2, yeniden finansman başvuruları yüzde 5 arttı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,29'dan yüzde 7,18'e geriledi.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,74'ten yüzde 6,60'a indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, geçen hafta hazine tahvili ve mortgage faizlerinin, istihdam piyasasının yavaşladığı ve ücret artışının 2021'den bu tarafa en yavaş hızda olduğuna ilişkin veriler ile Fed'in başka bir faiz artırımının olası olmadığı yönündeki görüşünü sürdürme planlarını açıklamasıyla düştüğünü söyledi.

​​​​​​Fratantoni, mortgage başvurularının üç haftadan bu yana ilk defa arttığını söyledi.