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İzmir'de silahlı saldırı güvenlik kamerasında   

İzmir'in Torbalı ilçesinde husumetlisini tabancayla vuran 1 kişi gözaltına alındı. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.   

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 21:02
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İzmir'de silahlı saldırı güvenlik kamerasında   

İzmir'de silahlı saldırı güvenlik kamerasında   
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Olay, dün ilçeye bağlı Torbalı Mahallesi 5111 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Caner Yanık (34) ile M.K. (35), trafikte karşılaştı. İki sürücü aracı sokakta durdururken M.K. ile kardeşi O.K. araçtan inip Caner Yanık'ın kullandığı minibüse doğru koştu. M.K. elindeki tabancayla Caner Yanık'ı kasığından vurarak yaralarken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralanan Yanık ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu. 


 
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Meydana gelen olay çevredeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde iki aracın sokakta durması, öndeki araçtan çıkan iki kişiden birinin diğer araç sürücüsüne pencereden içeri doğrulttuğu tabancayla ateş ettiği anlar yer aldı. 

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. (İHA)                              

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