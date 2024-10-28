İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, 26 Ekim akşamı saat 21.50’de Donanmacı Mahallesi Yalı Bulvarı’nda gerçekleşti. 26 yaşındaki M.A. ile 40 yaşındaki N.D. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden sokakta tartışan iki kişiden M.A., N.D.'yi bıçakla boğazından ve karnından yaraladı. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Durumu ağır olan N.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. N.D.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheli M.A. ise olay yerinden kaçtı, ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma ise devam ediyor.

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Güvenlik kameraları, olay anını kaydetti. Görüntülerde iki kişinin kavga ettiği, ardından M.A.'nın N.D.'yi bıçakladığı ve hızla kaçtığı anlar görülüyor. Olayın ardından M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından yakalandı ve Cinayet Büro Amirliği’ne sevk edildi. Mahkemece tutuklandı.

İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

İzmir’de sokak ortasında kanlı kavga

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