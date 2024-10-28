Sultanbeyli'de laf atma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Sultanbeyli'de laf atma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultanbeyli'de, laf atma sebebiyle çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya ilişken yakalanan 12 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde S.E. ile A.O. arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı.

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Tartışma, iki tarafın tanıdıklarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan S.E. bıçakla, M.A. silahla yaralandı.

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Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Halk otobüsünde ’kadına laf atma’ kavgasında kan aktı. 1 yaralıHalk otobüsünde ’kadına laf atma’ kavgasında kan aktı. 1 yaralı

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Kavgayı ayıran polis ekipleri olaya karışan 12 şüpheliyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Olaya karışanlardan S.E'nin 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.O, S.E, M.A. ve S.D. tutuklanırken diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.

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Laf atma tartışmasında kan aktı. Arkadaşlarıyla iş yerini basıp kurşun yağmuruna tuttuLaf atma tartışmasında kan aktı. Arkadaşlarıyla iş yerini basıp kurşun yağmuruna tuttu

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