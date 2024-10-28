Sultanbeyli'de laf atma kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi'nde S.E. ile A.O. arasında laf atma sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma, iki tarafın tanıdıklarının da karışmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan S.E. bıçakla, M.A. silahla yaralandı.

Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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Kavgayı ayıran polis ekipleri olaya karışan 12 şüpheliyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Olaya karışanlardan S.E'nin 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.O, S.E, M.A. ve S.D. tutuklanırken diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.

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