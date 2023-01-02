﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü

İzmir'de 97 yaşındaki kadın, mutfakta piknik tüpüyle süt ısıtırken elbisesinin tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti
İzmir'in Kınık ilçesinde, mutfakta süt ısıtırken elbisesi tutuşan 97 yaşındaki kadın, çıkan yangında yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yukarı Mahallesi'nde yaşayan Şahinaz Önem (97), evde yalnız olduğu sırada mutfakta sütü ısıtmak için piknik tüpünü açtı.
Bu sırada elbisenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Önem'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
SÜT ISITMAK İSTEMİŞ
Alınan bilgiye göre olaydan sonra ifadesine başvurulan Önem'in yakını, kendisi evden ayrılmadan önce Önem'in süt ısıtmak için mutfağa gittiği bilgisini verdi.(AA)
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