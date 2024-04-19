İzmir’de suya yüzde 25 indirim

Meclis, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı ikinci meclis toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde tüm abonelere yapılan bu indirim önergesi ele alındı.

İlk meclis toplantısında sunulan önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonu'na sevk edilmişti.

Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından, su ve atık su bedellerinde yapılacak indirim önergesi Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde oybirliği ile kabul edildi.

Bu kararla birlikte, İzmir'deki aboneler 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25'lik bir indirimden faydalanacaklar.